Бесплатные игры PS Plus за май уже можно скачать
Sony добавила в PS Plus Essential три новые игры, которые уже доступны для загрузки. Их может скачать каждый, у кого оформлен базовый уровень подписки.
GRID Legends (PS5, PS4)
Это гоночный симулятор от студии Codemasters с проработанным режимом карьеры и сетевой игрой.
Видео доступно на YouTube-канале GRID. Права на видео принадлежат Electronic Arts
Chivalry 2 (PS5, PS4)
Тайтл представляет собой сетевой слэшер от первого лица, вдохновлённый средневековыми битвами из фильмов. У игры положительные отзывы и большая фанатская база.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Tripwire Presents
Descenders (PS5, PS4)
Descenders — экстремальный симулятор велосипедных гонок с процедурно генерируемыми трассами.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат No More Robots
Все три игры будут доступны до 6 июня.