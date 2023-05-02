В новом трейлере беты Diablo 4 показали потасовки на серверах

Blizzard представила новый трейлер следующей беты Diablo 4, где напомнила про основные особенности грядущего теста.

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Среди них — пять доступных классов, 20 уровней прокачки, мировой босс Ашава и уникальные награды. Ещё, как и в прошлый раз, игроки смогут оценить пролог истории и первый акт, который разворачивается на локации «Расколотые вершины».

В список наград входят как старые, так и новые трофеи — можно будет получить пару разных титулов, косметический рюкзак с волчонком и так далее. Бета пройдёт в период с 12 по 14 мая для PlayStation, Xbox и PC — а 6 июня на этих платформах выйдет и сама игра.

Ранее разработчики поделились всевозможными деталями новинки, рассказав про системные требования, персонализацию классов, перманентную смерть на сложном режиме, возможности пропустить сюжетную кампанию и других особенностях.