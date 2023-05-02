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Digital Foundry сравнила Star Wars Jedi: Survivor на консолях PS5 и Xbox Series

Специалисты Digital Foundry сравнили консольные версии Star Wars Jedi: Survivor и пришли к выводу, что на Xbox Series X и PS5 игра выглядит практически одинаково и демонстрирует схожую производительность.

Star Wars Jedi: Survivor сравнили на консолях PS5 и Xbox Series
© Игромания.ру

При этом последняя далека от ожиданий. Star Wars Jedi: Survivor использует трассировку лучей и щедрую детализацию, в результате чего страдают производительность и разрешение. Как отмечает Digital Foundary, более стабильные результаты и лучшее качество изображения обеспечивает режим на 30 FPS.

Что касается версии для Xbox Series S, то здесь появляется больше ограничений: нет рейтрейсинга, только один графический режим без выбора производительности (30 FPS), разрешение около 864p и качество изображения ниже ожидаемого.

Напомним, что ситуация с релизной версией Star Wars Jedi: Survivor на PC обстояла куда хуже. Оказалось, что игра страдает от ещё большего количества проблем, чем Fallen Order. По мнению Digital Foundry, новинку вполне можно назвать худшим AAA-релизом 2023 года на PC.

К счастью, Electronic Arts уже извинилась за качество Jedi: Survivor на PC и пообещала исправить неприятные проблемы. Вчера, к примеру, игра получила патч, улучшающий ситуацию с FPS у игроков, не использующих рейтрейсинг. А совсем скоро обновление, улучшающее производительность и не только, выпустят и для консольных версий.

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