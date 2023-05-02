Анонсирован кооперативный ролевой экшен Pathfinder: Abomination Vaults

BKOM Studios и Paizo анонсировали новый кооперативный ролевой экшен по вселенной Pathfinder с подзаголовком Abomination Vaults. Игра выйдет на PC (Steam), а запуск Kickstarter-кампании запланирован на май.

Pathfinder: Abomination Vaults — это приключение для четверых игроков, которым предстоит отправиться в самые глубины крепости Гонтлайт, чтобы добраться до злой колдуньи по имени Белкорра и навсегда положить конец её коварным планам. Белкорра в тайне собирает армию из различных монстров и прочих отвратительных тварей, чтобы отомстить своим врагам и уничтожить тех, кто попытается её остановить.