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Анонсирован кооперативный ролевой экшен Pathfinder: Abomination Vaults

BKOM Studios и Paizo анонсировали новый кооперативный ролевой экшен по вселенной Pathfinder с подзаголовком Abomination Vaults. Игра выйдет на PC (Steam), а запуск Kickstarter-кампании запланирован на май.

Анонсирован кооперативный ролевой экшен Pathfinder: Abomination Vaults
© Игромания.ру

Pathfinder: Abomination Vaults — это приключение для четверых игроков, которым предстоит отправиться в самые глубины крепости Гонтлайт, чтобы добраться до злой колдуньи по имени Белкорра и навсегда положить конец её коварным планам. Белкорра в тайне собирает армию из различных монстров и прочих отвратительных тварей, чтобы отомстить своим врагам и уничтожить тех, кто попытается её остановить.

Как сообщают разработчики, в Pathfinder: Abomination Vaults появятся четыре знаковых персонажа из вселенной Pathfinder, в том числе и Амири с Эзреном.

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