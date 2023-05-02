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Redfall сравнили на ПК, Xbox One и Xbox Series

Шутер с вампирами Redfall уже вышел. Студия Arkane не сделала чудо — критики приняли тайтл очень прохладно, о чём говорят их оценки. Ужасным получилось даже техническое состояние проекта. Автор канала ElAnalistaDeBits сравнил версии игры на ПК, Xbox One и Xbox Series.

Redfall сравнили на ПК, Xbox One и Xbox Series
© Чемпионат.com

Если говорить в целом, то у всех версий есть различные проблемы с производительностью, однако на ПК тайтл выглядит лучше, чем на Xbox. Это касается теней, дальности прорисовки, отражений и текстур.

ELANALISTADEBITS
ELANALISTADEBITS

Что ещё стало известно из анализа:

  • Время загрузки на всех платформах очень быстрое. Загрузка происходит примерно за шесть секунд.
  • У Xbox наблюдаются проблемы с отображением текстур, особенно это касается Xbox Series S.
  • Как и говорилось ранее, у Redfall на Xbox нет 60 FPS. Авторы уже работают над этим режимом.

Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат ElAnalistaDeBits, Bethesda.

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