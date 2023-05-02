Redfall сравнили на ПК, Xbox One и Xbox Series

Шутер с вампирами Redfall уже вышел. Студия Arkane не сделала чудо — критики приняли тайтл очень прохладно, о чём говорят их оценки. Ужасным получилось даже техническое состояние проекта. Автор канала ElAnalistaDeBits сравнил версии игры на ПК, Xbox One и Xbox Series.

Если говорить в целом, то у всех версий есть различные проблемы с производительностью, однако на ПК тайтл выглядит лучше, чем на Xbox. Это касается теней, дальности прорисовки, отражений и текстур.