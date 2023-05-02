Square Enix показала несколько геймплейных роликов Final Fantasy 16

Square Enix показала в свежих геймплейных роликах Final Fantasy 16 много интересного
Компания Square Enix опубликовала несколько свежих геймплейных видео Final Fantasy XVI, которые демонстрируют много интересного.
Ролики предлагают подробнее взглянуть на захватывающие сражения, способности, сюжетный режим, напарников, настройки доступности и многое другое — все эти аспекты игры были представлены разработчиками ранее.
Кроме того, Final Fantasy XVI обзавелась пачкой свежих скриншотов и артов Эйконов. Напомним, что игра выходит 22 июня на PlayStation 5. Известно, что в ней будут русские субтитры, уникальный подход к уровню сложности, а также нагота, насилие и брань. Кстати, 11 июня пройдёт специальное праздничное шоу в честь скоро релиза Final Fantasy XVI.