Square Enix показала несколько геймплейных роликов Final Fantasy 16

Компания Square Enix опубликовала несколько свежих геймплейных видео Final Fantasy XVI, которые демонстрируют много интересного.

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Ролики предлагают подробнее взглянуть на захватывающие сражения, способности, сюжетный режим, напарников, настройки доступности и многое другое — все эти аспекты игры были представлены разработчиками ранее.

Кроме того, Final Fantasy XVI обзавелась пачкой свежих скриншотов и артов Эйконов. Напомним, что игра выходит 22 июня на PlayStation 5. Известно, что в ней будут русские субтитры, уникальный подход к уровню сложности, а также нагота, насилие и брань. Кстати, 11 июня пройдёт специальное праздничное шоу в честь скоро релиза Final Fantasy XVI.

Эпичные сражения

Способности Эйконов

Режим для тех, кто хочет просто насладиться историей

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