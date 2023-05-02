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Nintendo добавила в The Legend of Zelda Tears of the Kingdom русскую озвучку

Компания Nintendo оказалась в не очень приятной ситуации — произошёл слив реального билда ещё не вышедшей The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

В The Legend of Zelda Tears of the Kingdom добавили русскую озвучку
© Игромания.ру

Теперь пользователи распространяют по сети различные ролики и скриншоты игры, сделанные с помощью эмулятора. Утекшие материалы содержат в себе некоторые спойлеры вроде начала прохождения, поэтому рекомендуем по возможности избегать их.

Но есть и приятные новости: слив подтвердил наличие в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom русской озвучки. Ранее было известно, что игра будет поддерживать русский язык, однако многие сомневались насчёт полной локализации. Напомним, что The Legend of Zelda: Breath of the Wild в своё время также выходила с русской озвучкой.

До релиза The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, напомним, осталось не так много — она выходит уже 12 мая только на Nintendo Switch.

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