$80.51-1.0588.37-1.83

Свежее обновление Star Wars Jedi Survivor улучшает производительность на PC

Electronic Arts объявила о выходе патча для PC-версии Star Wars Jedi: Survivor, страдающей от многочисленных проблем: речь как о плохой производительности, так и о багах. Крупное обновление игры призвано как раз улучшить ситуацию с FPS у игроков, не использующих рейтрейсинг.

Обновление Star Wars Jedi Survivor улучшает производительность на PC
© Игромания.ру

Завтра Star Wars Jedi: Survivor получит обновление на PS5 и Xbox Series. Помимо улучшения производительности, разработчики избавят игру от ряда вылетов и проблем, а также тот самый баг, который не позволял продолжить прохождение после одной из миссий на Кобо. При этом, как пишут разработчики, на PC уже вышли фиксы, которые на консолях появятся только завтра.

Также создатели игры отмечают, что продолжат активно улучшать производительность и избавлять Survivor от проблем на всех платформах.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий