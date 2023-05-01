Обновление Star Wars Jedi Survivor улучшает производительность на PC

Electronic Arts объявила о выходе патча для PC-версии Star Wars Jedi: Survivor, страдающей от многочисленных проблем: речь как о плохой производительности, так и о багах. Крупное обновление игры призвано как раз улучшить ситуацию с FPS у игроков, не использующих рейтрейсинг.

Завтра Star Wars Jedi: Survivor получит обновление на PS5 и Xbox Series. Помимо улучшения производительности, разработчики избавят игру от ряда вылетов и проблем, а также тот самый баг, который не позволял продолжить прохождение после одной из миссий на Кобо. При этом, как пишут разработчики, на PC уже вышли фиксы, которые на консолях появятся только завтра.