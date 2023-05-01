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Студия NetherRealm опубликовала вероятный тизер Mortal Kombat 12

Команда разработчиков Mortal Kombat опубликовала ролик, в котором поблагодарила игроков за поддержку в течение 30 лет. При этом Эд Бун, один из создателей серии, как и новый твит, намекает на то, что скоро серию ждёт продолжение.

Студия NetherRealm опубликовала вероятный тизер Mortal Kombat 12
© Игромания.ру

В конце представленного видео как раз можно заметить фрагмент, который поклонники расценили как тизер Mortal Kombat 12. Эту часть можно увидеть с 1:55.

О существовании Mortal Kombat 12 было известно уже относительно давно, и в этом феврале глава Warner Bros. Discovery сообщил, что файтинг выйдет в этом году. Возможно, релиз состоится в сентябре.

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