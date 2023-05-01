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Microsoft блокирует стримы и видео по Redfall — хотя игра уже вышла в Game Pass

Днём 1 мая новозеландским пользователям Xbox Game Pass стал доступен шутер Redfall — новая игра студии Arkane, авторов Prey. Это произошло вопреки тому, о чём сообщали разработчики ранее: официально проект должен выйти только 2 мая в 3:00 мск во всех регионах.

Microsoft блокирует стримы и видео по Redfall — хотя игра уже вышла в Game Pass
© Чемпионат.com

Обычных пользователей это не смутило, и многие начали стримить Redfall на различных платформах. Судя по всему, издателю игры это не понравилось, и он принялся блокировать трансляции и кадры из проекта. Под удар попал блогер The Snitch, который пожаловался на бан в своём «Твиттере».

Скриншот

Волна блокировок оказалась настолько масштабной, что затронула официальный аккаунт Redfall на площадке Илона Маска. Некоторое время в шапке профиля игры пропало изображение из проекта — вместо него сообщалось о том, что оно было изъято по просьба правообладателя.

Видимо, в Zenimax (находится в прямом подчинении Microsoft) посчитали, что эмбарго на публикацию материалов Redfall ещё не истекло. Так что игрокам придётся подождать до раннего утра 2 мая — тогда же должны выйти первые материалы критиков.

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