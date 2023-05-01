Сервер игры Minecraft не выдержал наплыва посетителей к памятнику Жириновскому

Пользователи популярной игры Minecraft приняли участие в массовой первомайской акции у 200-метрового памятника известному политику Владимиру Жириновскому, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЛДПР.

В пресс-службе партии пояснили, что ЛДПР провела в игре «первую цифровую Первомайскую демонстрацию». Предположительно, она стала самым массовым мероприятием, прошедшим в этот день в стране.

В общей сложности, в ней приняли участие свыше 12 тыс. игроков со всего мира. В партии добавили, что на демонстрацию могли прибыть еще люди, но сервер игры не выдержал и рухнул.

Эта и другие подобные площадки будут использоваться и в дальнейшем для общения с потенциальными сторонниками и избирателями, уточнили в ЛДПР.