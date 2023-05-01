Моддер в два раза поднял FPS в Star Wars Jedi Survivor

Пользователь под ником PureDark решил своими силами исправить часть технических проблем PC-версии Star Wars Jedi: Survivor, которые касаются производительности.

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Изначально пользователь хотел заменить FSR2 на DLSS, однако этому плану мешала защита Denuvo. И тогда он добавил мод, который поддерживает генерацию кадров из DLSS3. Хотя речь идёт лишь о фанатской версии технологии, она уже значительно помогла увеличить частоту кадров — в некоторых случаях речь идёт о скачке с 45 до 90 FPS.

Фанат отметил, что у мода пока есть ряд визуальных артефактов, связанных с камерой и не только. Кроме того, сама модификация ещё не была представлена широкой публике, хотя полноценный релиз может состояться позже.

Некоторые предположили, что официальная поддержка DLSS3 со стороны разработчиков могла бы серьёзно помочь производительности новинки на PC, однако авторы не сообщали о подобных планах.