В Steam вышла российская игра с названием G.O.P.O.T.A
Российская инди-студия VDGames Studio опубликовала в Steam свою новую игру G.O.P.O.T.A, главный герой которой представляет собирательный образ типичного гопника из российской глубинки.
«Возьмите на себя роль бандита. Вырвите мобильный телефон у местного бармена и сделайте с ним селфи, как делают все настоящие бандиты, или купи сигареты в местном магазине и пообщайся с бомжами», – гласит описание игры в Steam.
Из трейлера игры также можно понять, что в игре можно помочиться на дверь соседа, исписать гараж во дворе нецензурными словами, завязать романтические отношения с местной красавицей и не только. Также в G.O.P.O.T.A есть ачивменты с отсылками к популярным мемам вроде Ждуна, «Погнали!» и Дискочеловека.
G.O.P.O.T.A вышла в Steam 29 апреля 2023 года. За пару дней игра успела получить шесть отзывов, пять из которых являются положительными. В основном геймеры отмечают, что игра хоть и короткая, но насыщенная мемами и имеет хорошую оптимизацию.
VDGames Studio просит за свою игру всего 42 руб. При этом до 6 мая G.O.P.O.T.A можно купить со скидкой в 40% за 25 руб.