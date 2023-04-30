В Steam вышла российская игра с названием G.O.P.O.T.A

Российская инди-студия VDGames Studio опубликовала в Steam свою новую игру G.O.P.O.T.A, главный герой которой представляет собирательный образ типичного гопника из российской глубинки.

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«Возьмите на себя роль бандита. Вырвите мобильный телефон у местного бармена и сделайте с ним селфи, как делают все настоящие бандиты, или купи сигареты в местном магазине и пообщайся с бомжами», – гласит описание игры в Steam.

Из трейлера игры также можно понять, что в игре можно помочиться на дверь соседа, исписать гараж во дворе нецензурными словами, завязать романтические отношения с местной красавицей и не только. Также в G.O.P.O.T.A есть ачивменты с отсылками к популярным мемам вроде Ждуна, «Погнали!» и Дискочеловека.

G.O.P.O.T.A вышла в Steam 29 апреля 2023 года. За пару дней игра успела получить шесть отзывов, пять из которых являются положительными. В основном геймеры отмечают, что игра хоть и короткая, но насыщенная мемами и имеет хорошую оптимизацию.