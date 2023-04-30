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Игроки сообщили о баге, не позволяющем пройти Star Wars Jedi Survivor

Запуск Star Wars Jedi: Survivor стал проблемным не только с точки зрения производительности на PC (из-за чего специалист Digital Foundry и вовсе предпочёл бы, чтобы игра не выходила в таком виде). Игроки отмечают и баги, один из которых не позволяет продолжить прохождение приключения.

Игроки сообщили о баге, не позволяющем пройти Star Wars Jedi Survivor
© Игромания.ру

Так, по прибытии на планету Кобо вы (постараемся без лишних подробностей) окажетесь под землёй, где встретите важного для сюжета дроида. Ему нужно помочь, после чего вы выбираетесь на лифте наружу. Если после этого не сохраниться в месте для медитации и умереть, пишет пользователь, вы очнётесь в том самом подземелье, откуда недавно вышли. И оттуда уже не выбраться. Лифт не будет работать. Так что игру придётся начинать сначала.

Другой случай: во время катсцены игра начинает демонстрировать предупреждение о непредвиденной ошибке. Якобы игрок пропустил некие сюжетные элементы, и дальнейшее прохождение сопряжено с риском. Сама Star Wars Jedi Survivor предлагает загрузить «последнее хорошее сохранение». Но, видимо, это помогает далеко не всегда.

Обе эти проблемы происходят на планете Кобо — поэтому при прохождении как минимум в местных локациях следует быть осторожными и сохраняться почаще.

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