Игры-сервисы PlayStation будут рассчитаны на разную аудиторию и жанры

В интервью GamesIndustry.biz глава PlayStation Studios Герман Хульст рассказал о стратегии компании по развитию игр-сервисов.

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В производстве у Sony находится 10 подобных новинок, но это не значит, что все они будут подражать Fortnite или Destiny. По словам Хульста, авторы понимают необходимость разнообразия в подобных вопросах, поэтому грядущие игры будут рассчитаны на разную аудиторию и затронут сразу несколько жанров.

Кроме того, у них будет отличаться масштаб и расписание релиза — но зато все авторы хотят удержать высокий уровень качества своих продуктов. В реализации подобных идей будут помогать студии вроде Bungie, Haven Studios и Firewalk Studios. Последние две фирмы PlayStation решила приобрести ещё до того, как они выпустили свои собственные игры.

Каждая студия сосредоточена на личных проектах, но она может при необходимости воспользоваться помощью других подразделений PlayStation.