Появилась информация о новой игре про «Стражей Галактики»

Слух: создатели The Callisto Protocol делают игру про енота Ракету из "Стражей Галактики"
Пользователь форума Reddit под ником BoringWithoutLeaks заявил, что студия Striking Distance Studios, известная по космическому хоррору The Callisto Protocol, работает над новой игрой по лицензии Marvel, которая будет посвящена франшизе «Стражи Галактики».
По данным BoringWithoutLeaks, в новой игре появятся все участники команды космических супергероев, однако история и игровой процесс будут сосредоточены только на одном из них. Утверждается, что им точно будет не предводитель Стражей Питер Квилл по кличке Звездный Лорд. Инсайдер считает, что, скорее всего, протагонистом станет антропоморфный енот Ракета или дочь титана Таноса – Гамора. Еще BoringWithoutLeaks удалось выяснить, что в новой игре акцент будет сделан на модификации оружия и крафтинге.
Инсайдер также сообщил, что проект Striking Distance Studios никак не связан с игрой 2021 года Marvel's Guardians of the Galaxy от студии Eidos Montreal и издателя Square Enix. По словам BoringWithoutLeaks, действия новой игры развернутся в совершенно другой вселенной.
Когда проект может быть анонсирован, не сообщается.