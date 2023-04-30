Появилась информация о новой игре про «Стражей Галактики»

По данным BoringWithoutLeaks, в новой игре появятся все участники команды космических супергероев, однако история и игровой процесс будут сосредоточены только на одном из них. Утверждается, что им точно будет не предводитель Стражей Питер Квилл по кличке Звездный Лорд. Инсайдер считает, что, скорее всего, протагонистом станет антропоморфный енот Ракета или дочь титана Таноса – Гамора. Еще BoringWithoutLeaks удалось выяснить, что в новой игре акцент будет сделан на модификации оружия и крафтинге.