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Российская 9 Pandas вышла в верхнюю сетку Berlin Major 2023 по Dota 2

В Берлине завершились матчи группы А в рамках ESL One Berlin Major 2023 по Dota 2 — по итогам определились коллективы, которые проходят в верхнюю сетку плей-офф.

Российская 9 Pandas вышла в верхнюю сетку Berlin Major 2023 по Dota 2
© Чемпионат.com

Шанс на ошибку в стадии игр на вылет получат европейские Gaimin Gladiators и Team Liquid, российская 9 Pandas и PSG.LGD из Китая.

Ещё одна отечественная пятёрка BetBoom Team сыграет в переигровках за места в нижней сетки с Evil Geniuses, и Team Aster — слабейшая из этой троицы — покинет главный турнир весны уже сегодня.

ESL One Berlin Major 2023 — первый крупный турнир по Dota 2 после выхода глобального обновления «Новые горизонты», которое вышло неделю назад. Призовой фонд чемпионата составляет $ 500 тыс. и 2700 очков рейтинга Dota Pro Circuit.

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