GTA Online могут закрыть на некоторых платформах

Авторитетный инсайдер Tez2 заявил, что Rockstar Games планирует прекратить поддержку GTA Online на некоторых платформах. Под удар попадут владельцы PS4 и Xbox One, которые могут лишиться нового контента и обновлений.

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По данным источника, разработчики закроют проект на старых консолях уже летом 2023 года.

Причиной такого решения стали «сумасшедшие темпы продаж» PlayStation 5, о которых стало известно из недавнего финансового отчета Sony. Инсайдер отметил, что Rockstar объявила о неких сервисных обновлениях для GTA Online. Возможно, именно после них станет известно о прекращении поддержки пастген-версии.

GTA Online все еще достойно работает на PS4 и Xbox One спустя почти десять лет, хотя игроки указали на некоторые проблемы. Например, иногда тайтл в публичном лобби выглядит вот так:

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