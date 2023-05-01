Для Star Wars Jedi: Survivor вышел первый патч на ПК

Студия Respawn выпустила первый патч для ПК-версии Star Wars Jedi: Survivor. Первый апдейт повышает производительность игры без трассировки лучей. А уже завтра, 2 мая, обновление выйдет и на PS5 с Xbox Series. Оно исправит в том числе множество ошибок, включая критический баг, мешающий прохождению. На ПК этот апдейт вышел ещё на релизе.