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Пользователи консолей Sony стали покупать меньше игр

Компания Sony испытывает проблемы с продажей игр для консолей PlayStation. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитика Toyo Securities Хидеки Ясуда.

Пользователи консолей Sony стали покупать меньше игр
© Газета.Ru

Согласно отчету Sony за четвертый квартал 2022 года, с момента запуска PlayStation 5 было отгружено более 38,4 млн консолей во всем мире. При этом количество активных пользователей PlayStation Network снизилось с 112 до 108 млн, а количество подписчиков PlayStation Plus незначительно выросло до 47,4 млн. Ясуда полагает, что Sony нужно больше времени, чтобы конвертировать владельцев консолей в активных игроков.

Другой фактор, который сдерживает продажи игр — это отсутствие крупных новинок от собственных студий Sony за последний квартал. Даже выход гарнитуры PlayStation VR2 не способствовал росту производства игр. Аналитик также отмечает, что Sony отстает от конкурентов в разработке мобильных и сервисных игр, которые пользуются спросом у аудитории.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Sony установила абсолютный рекорд игровой индустрии по количеству проданных за один квартал приставок.

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