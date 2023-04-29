В Galactic Civilizations 4 Supernova добавят инструмент для создания цивилизаций

Stardock Entertainment на днях выпустила в ранний доступ 4Х-стратегию Galactic Civilizations IV: Supernova. А теперь объявила, что в самостоятельном расширении появится искусственный интеллект AlienGPT, который поможет создавать с нуля инопланетные цивилизации.
Разработчики напоминают, что в прошлом новые цивилизации для Galactic Civilizations выходили в качестве платных дополнений, ведь для их создания и балансировки требуется много работы. AlienGPT возьмёт всю рутину на себя, от нас потребуется лишь ввести описание цивилизации (к примеру, «разумное мороженое») и нажать кнопку.
Новые цивилизации, созданные искусственным интеллектом, не будут лишь косметическим дополнением. Другие расы и цивилизации будут реагировать на них и взаимодействовать с ними. Игроки также могут в будущем играть против созданной ими же цивилизации.
Созданными цивилизациями можно будет поделиться с другими игроками в сети. Stardock занимается космическими играми уже три десятка лет, у разработчиков накопилась обширная библиотека изображений инопланетян для обучения ИИ, так что сгенерированные образы будут разнообразными и уникальными.