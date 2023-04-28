Alawar закроетcя через 20 лет после запуска

Российский разработчик, дистрибьютор и издатель игр Alawar закроет свою цифровую площадку 1 июня. В своем официальном сообщении компания отмечает, что все ключи активации будут активны до начала лета.
Новые подписки больше не продаются, а существующие не продляются. Приобрести изданные ею PC-игры можно будет через Steam. Сейчас там доступны 116 игр.
Площадка просуществовала 20 лет. Как разработчик Alawar известна такими проектам, как They Always Run и Necrosmith. Причём компания является создателем двух первых игр из трилогии Beholder.