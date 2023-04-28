EA извинилась перед игроками за качество Star Wars Jedi Survivor на PC
Сегодня вышла Star Wars Jedi: Survivor, которую массово раскритиковали на PC. Прежде всего, за плохую оптимизацию, в том числе на самых мощных устройствах. И теперь ситуацию прокомментировала Electronic Arts.
Компания признала, что версия Survivor для PC (особенно на мощных и при определённых конфигурациях) не соответствует её стандартам. Разработчики будут как можно скорее решать проблемы с производительностью.
И пусть не существует единственного решения для улучшения ситуации, команда готовит фиксы для различных конфигураций. Выпускать их будут быстро, но после соответствующего внутреннего тестирования. Чтобы не создать новых проблем.
Команда Star Wars Jedi: Survivor благодарит всех за понимание и просит прощения у игроков.