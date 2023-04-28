$80.51-1.0588.37-1.83

EA извинилась перед игроками за качество Star Wars Jedi Survivor на PC

Сегодня вышла Star Wars Jedi: Survivor, которую массово раскритиковали на PC. Прежде всего, за плохую оптимизацию, в том числе на самых мощных устройствах. И теперь ситуацию прокомментировала Electronic Arts.

EA извинилась перед игроками за качество Star Wars Jedi Survivor на PC
© Игромания.ру

Компания признала, что версия Survivor для PC (особенно на мощных и при определённых конфигурациях) не соответствует её стандартам. Разработчики будут как можно скорее решать проблемы с производительностью.

И пусть не существует единственного решения для улучшения ситуации, команда готовит фиксы для различных конфигураций. Выпускать их будут быстро, но после соответствующего внутреннего тестирования. Чтобы не создать новых проблем.

Команда Star Wars Jedi: Survivor благодарит всех за понимание и просит прощения у игроков.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий