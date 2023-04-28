EA извинилась перед игроками за качество Star Wars Jedi Survivor на PC

Сегодня вышла Star Wars Jedi: Survivor, которую массово раскритиковали на PC. Прежде всего, за плохую оптимизацию, в том числе на самых мощных устройствах. И теперь ситуацию прокомментировала Electronic Arts.

Компания признала, что версия Survivor для PC (особенно на мощных и при определённых конфигурациях) не соответствует её стандартам. Разработчики будут как можно скорее решать проблемы с производительностью.

И пусть не существует единственного решения для улучшения ситуации, команда готовит фиксы для различных конфигураций. Выпускать их будут быстро, но после соответствующего внутреннего тестирования. Чтобы не создать новых проблем.