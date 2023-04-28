В аддоне Return of Rome для Age of Empires 2 перенесут контент из первой части

Age of Empires II: Definitive Edition получит крупное дополнение Return of Rome уже 16 мая — дату приурочили к 25-й годовщине серии. Как выяснилось, в нём появится большое количество контента из первой части и любимый фанатами режим.
С новым дополнением в игру прибудут 16 цивилизаций прямиком из Age Of Empires 1997 года, а также совершенно новый народ лаквьетов. Ещё одним бонусом стала возможность провести римлян сквозь все эпохи, не привязывая их к прошлому.
Также появятся три новые кампании.
Появится и любимый многими фанатами режим D3, который сокращает тактические возможности для атаки и немного затягивает игру. В этом режиме разрешено сражаться лишь с одним отрядом до бронзового века, а стены и башни запрещены для постройки.
Среди улучшений, которые появятся с возможностью пройти оригинальную игру в Age of Empires II, называют ворота, построения, торговые обозы, улучшенный интерфейс и другие нововведения.