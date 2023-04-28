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47 минут назад

В аддоне Return of Rome для Age of Empires 2 перенесут контент из первой части

Игромания.ру

Age of Empires II: Definitive Edition получит крупное дополнение Return of Rome уже 16 мая — дату приурочили к 25-й годовщине серии. Как выяснилось, в нём появится большое количество контента из первой части и любимый фанатами режим.

В аддоне Return of Rome для Age of Empires 2 перенесут контент из первой части
Фото: Игромания.руИгромания.ру

С новым дополнением в игру прибудут 16 цивилизаций прямиком из Age Of Empires 1997 года, а также совершенно новый народ лаквьетов. Ещё одним бонусом стала возможность провести римлян сквозь все эпохи, не привязывая их к прошлому.

Также появятся три новые кампании.

  • «Саргон Древний» — царский виночерпий неожиданно становится правителем государств Месопотамии, и после таинственного сна ему предстоит решить: выбрать между своим предназначением или личными амбициями;
  • «Пирр Эпирский» — в этой македонской кампании необходимо решить судьбу Пирра и ответить на вопрос, станет ли он великим полководцем, либо ничего не добьётся;
  • «Траян» — игрокам придётся решить судьбу Рима и узнать, сможет ли Марк Ульпий Траян, унаследовавший империю, найти в себе нужные качества для того, чтобы вернуть былое римское величие.

Появится и любимый многими фанатами режим D3, который сокращает тактические возможности для атаки и немного затягивает игру. В этом режиме разрешено сражаться лишь с одним отрядом до бронзового века, а стены и башни запрещены для постройки.

Среди улучшений, которые появятся с возможностью пройти оригинальную игру в Age of Empires II, называют ворота, построения, торговые обозы, улучшенный интерфейс и другие нововведения.

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