В Escape from Tarkov появятся новая версия движка и 60 игроков в рейде
Авторы Escape from Tarkov поделились предварительным планом обновлений шутера. Расписаны три будущих патча, а также переход на версию движка Unity 2021. Напомним, что недавно разработчики показали тизер самостоятельного дополнения Arena.
Запланировано, что следующим обновлением станет технический патч 0.13.0.5. Среди большого количества исправлений можно выделить следующие:
- Исправления в работе фонарей и отображения света от них на оружии;
- Переработка отображения неба на всех локациях;
- Множество исправлений и улучшений, которые касаются звука;
- Исправление некорректных движений ботов в лежачем положении.
Далее должен состояться переход движка на версию Unity 2021. Разработчики отмечают, что это позволит внедрить новые технологии для оптимизации и обновления графики. Появится поддержка технологии HDR, а игра сократит потребление ресурсов оперативной памяти.
В техническом патче 0.13.1.0 должны произойти фундаментальные изменения, которые повлияют на оптимизацию, соединение с клиентом и другие аспекты. Отмечают такие улучшения:
- Постепенное увеличение игроков и ботов в рейде до 60;
- Улучшение регистрации попаданий;
- Заметное повышение частоты кадров в онлайновых рейдах;
- Оптимизация сетевого соединения;
- Улучшенная система прорисовки полупрозрачных объектов.
Игроков будет ждать и крупное контентное обновление 0.14.0.0. В нём не только переработают и расширят старые механики, но и добавят много нового. Акцент в плане сделан на:
- Расширение улиц Таркова, появление на них БТР и нового босса;
- Переработка зон поражения и появление бронепластин;
- Появление пресетов снаряжения;
- Стрельба с левого плеча;
- Износ глушителей и изменение звука фильтрами;
- Ребаланс квестов, уровней, скиллов и других элементов;
- Расширение Убежища;
- Переработка интерфейса;
- Новое оружие: АК-12, ПКМ, РПД, (А)СВТ, 9А-91 и подствольный гранатомёт для SCAR;
- Многое другое.
К сожалению, разработчики не называют конкретных сроков. Игроки надеются, что будет решена проблема с читерами: авторы пробовали публиковать их список, а самостоятельная инициатива игроков не увенчалась успехом из-за халатности студии.