В Escape from Tarkov появятся новая версия движка и 60 игроков в рейде

Авторы Escape from Tarkov поделились предварительным планом обновлений шутера. Расписаны три будущих патча, а также переход на версию движка Unity 2021. Напомним, что недавно разработчики показали тизер самостоятельного дополнения Arena.

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Запланировано, что следующим обновлением станет технический патч 0.13.0.5. Среди большого количества исправлений можно выделить следующие:

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Исправления в работе фонарей и отображения света от них на оружии;

Переработка отображения неба на всех локациях;

Множество исправлений и улучшений, которые касаются звука;

Исправление некорректных движений ботов в лежачем положении.

Далее должен состояться переход движка на версию Unity 2021. Разработчики отмечают, что это позволит внедрить новые технологии для оптимизации и обновления графики. Появится поддержка технологии HDR, а игра сократит потребление ресурсов оперативной памяти.

В техническом патче 0.13.1.0 должны произойти фундаментальные изменения, которые повлияют на оптимизацию, соединение с клиентом и другие аспекты. Отмечают такие улучшения:

Постепенное увеличение игроков и ботов в рейде до 60;

Улучшение регистрации попаданий;

Заметное повышение частоты кадров в онлайновых рейдах;

Оптимизация сетевого соединения;

Улучшенная система прорисовки полупрозрачных объектов.

Игроков будет ждать и крупное контентное обновление 0.14.0.0. В нём не только переработают и расширят старые механики, но и добавят много нового. Акцент в плане сделан на:

Расширение улиц Таркова, появление на них БТР и нового босса;

Переработка зон поражения и появление бронепластин;

Появление пресетов снаряжения;

Стрельба с левого плеча;

Износ глушителей и изменение звука фильтрами;

Ребаланс квестов, уровней, скиллов и других элементов;

Расширение Убежища;

Переработка интерфейса;

Новое оружие: АК-12, ПКМ, РПД, (А)СВТ, 9А-91 и подствольный гранатомёт для SCAR;

Многое другое.