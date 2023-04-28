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В Escape from Tarkov появятся новая версия движка и 60 игроков в рейде

Авторы Escape from Tarkov поделились предварительным планом обновлений шутера. Расписаны три будущих патча, а также переход на версию движка Unity 2021. Напомним, что недавно разработчики показали тизер самостоятельного дополнения Arena.

В Escape from Tarkov появятся новая версия движка и 60 игроков в рейде
© Игромания.ру

Запланировано, что следующим обновлением станет технический патч 0.13.0.5. Среди большого количества исправлений можно выделить следующие:

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  • Исправления в работе фонарей и отображения света от них на оружии;
  • Переработка отображения неба на всех локациях;
  • Множество исправлений и улучшений, которые касаются звука;
  • Исправление некорректных движений ботов в лежачем положении.

Далее должен состояться переход движка на версию Unity 2021. Разработчики отмечают, что это позволит внедрить новые технологии для оптимизации и обновления графики. Появится поддержка технологии HDR, а игра сократит потребление ресурсов оперативной памяти.

В техническом патче 0.13.1.0 должны произойти фундаментальные изменения, которые повлияют на оптимизацию, соединение с клиентом и другие аспекты. Отмечают такие улучшения:

  • Постепенное увеличение игроков и ботов в рейде до 60;
  • Улучшение регистрации попаданий;
  • Заметное повышение частоты кадров в онлайновых рейдах;
  • Оптимизация сетевого соединения;
  • Улучшенная система прорисовки полупрозрачных объектов.

Игроков будет ждать и крупное контентное обновление 0.14.0.0. В нём не только переработают и расширят старые механики, но и добавят много нового. Акцент в плане сделан на:

  • Расширение улиц Таркова, появление на них БТР и нового босса;
  • Переработка зон поражения и появление бронепластин;
  • Появление пресетов снаряжения;
  • Стрельба с левого плеча;
  • Износ глушителей и изменение звука фильтрами;
  • Ребаланс квестов, уровней, скиллов и других элементов;
  • Расширение Убежища;
  • Переработка интерфейса;
  • Новое оружие: АК-12, ПКМ, РПД, (А)СВТ, 9А-91 и подствольный гранатомёт для SCAR;
  • Многое другое.

К сожалению, разработчики не называют конкретных сроков. Игроки надеются, что будет решена проблема с читерами: авторы пробовали публиковать их список, а самостоятельная инициатива игроков не увенчалась успехом из-за халатности студии.

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