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Тираж Persona&nbsp;5 Royal превысил&nbsp;1,7 миллиона копий

Sega опубликовала отчёты за 2022-2013 финансовый год. И в них показала цифры продаж ряда своих игр. В частности, компания сообщает, что за период с начала апреля 2022 года по конец марта 2023 года было продано около 3,27 миллиона копий игр серии Persona, включая как цифровые, так и физические продажи.

За один квартал Sony продала более 6 млн приставок PlayStation 5
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Этот показатель почти на два миллиона превышает прошлогодние достижения: в 2021-2022 финансовом году было продано около 1,3 миллиона копий игр серии. А в ноябре 2022 года Atlus подтвердила, что по всему миру было продано около 16,8 миллиона копий игр серии Persona.

Основной вклад в продажи в четвертом квартале финансового года внесли обновлённые версии Persona 3 Portable и Persona 4 Golden, которые вышли в январе на Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, Nintendo Switch и PC.

По состоянию на март 2023 года тираж Persona 5 Royal составил 1,7 миллиона копий. Напомним, о миллионном тираже ремастера сообщали в ноябре 2022 года. Тогда же сообщалось, что по всему миру было продано 8,3 миллиона копий Persona 5 (включая Persona 5 Royal, Persona 5 Strikers и Persona 5: Dancing in Starlight).

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