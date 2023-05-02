Лучшие онлайн игры на двоих на телефоне

Мобильные игры — не обязательно развлечение на одного игрока. Существует много хороших проектов, рассчитанных на несколько пользователей: как соревновательных, так и кооперативных. Мы собрали список из пяти лучших онлайн-игр на двоих.

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Sky: Children of the Light

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Последний проект Дженовы Чена и thatgamecompany: авторов flOw, Flower и культовой Journey. Sky: Children of the Light — медитативное путешествие по красочным мирам, где игрокам предстоит исследовать забытое королевство в поисках новых друзей, потерянных духов и новых впечатлений. Это спокойная, неописуемо милая игра, которую приятно разделить с другом или второй половинкой — даже если они мало знакомы с играми.

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Genshin Impact

Да, в Genshin Impact не обязательно играть в одиночку: игра поддерживает и многопользовательский кооператив, где можно изучать открытый мир и зачищать подземелья совместно с друзьями. Помня о том, сколько контента предлагает Genshin Impact, это занятие можно растянуть на недели, если не месяцы реального времени. К тому же, собирать идеальную команду персонажей, подстраиваясь под сильные и слабые стороны другого игрока, куда интереснее.

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Bowmasters

Забавная дуэльная игра, отдаленно похожая на «Червяков». Два игрока располагаются на арене и должны попадать друг по другу самым разным метательным оружием: от игральных карт то флага СССР. Нюанс в том, что в Bowmasters нужно аккуратно просчитывать траекторию броска таким образом, чтобы снаряд попал точно в цель, обогнув препятствия. Механики простые, но геймплей чертовски забавный.

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Santorini

Santorini — цифровой порт одноименной настольной игры, которая понравится любителям абстрактных головоломок. Игроки соревнуются в строительстве: для победы нужно возвести на поле трехэтажное здание и завести на его крышу одного из своих строителей. Однако планы всегда могут спутать божественные карты с уникальными свойствами и хитрые ходы соперника — построенный домик может занять кто угодно.

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Burgle Bros

Наконец, Burgle Bros — еще один цифровой порт настолки, но теперь уже кооперативной. В роли стильных грабителей вам предстоит обойти охранников, прокрасться к цели мимо камер и лазеров, найти добычу и сбежать с места преступления. Burgle Bros поощряет тщательное планирование тактики, но умение импровизировать тоже пригодиться: никогда не знаешь, когда охрана может поменять маршрут и какую добычу придется вынести с уровня. Например, визжащая декоративная собачка запросто вырвется из рук грабителя.