Авиасимуляторы на ПК: подборка лучших симуляторов самолетов

Авиационные симуляторы — не самый популярный жанр в игровой индустрии. Но это не значит, что он совсем заброшен: любители гражданской и боевой техники все равно могут найти занятие себе по душе. Рассказываем о пяти лучших авиасимуляторах на ПК.

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Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition

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Microsoft Flight Simulator не нуждается в представлении: знаменитый авиасимулятор напомнил о себе три года назад выпуском новой части, о которой говорили далеко не только в кругу энтузиастов. Огромный парк самолетов и реалистично воссозданный мир с тысячами реальных аэропортов способны затянуть не только бывалых пилотов, но и абсолютно казуальных игроков, которым просто нравится смотреть на красивые пейзажи.

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War Thunder

Популярный многопользовательский симулятор, посвященный боевой авиации и смешанным боям с участием других видов техники. War Thunder отличается большой коллекцией реальных боевых машины разных эпох: от ранних бипланов начала XX века до самых современных самолетов. Кроме того, игра предлагает несколько форматов многопользовательских сражений — аркадный, где управление техникой не потребует большой сноровки, и реалистичный, где не обойтись без полетного джойстика.

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Ace Combat 7: Skies Unknown

Серия аркадных авиа-боевиков Ace Combat много лет пользуется большой популярностью на консолях, но на ПК заглянула сравнительно недавно — и седьмая часть добилась наибольшего успеха. Skies Unknown — совершенно абсурдный политический триллер, где реалистичные модели самолетов и физика сочетаются со зрелищностью голливудских аттракционов. Развлечение определенно не для серьезных поклонников авиации, которые принципиально не приемлют глупостей.

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DCS World

DCS World — хардкорный симулятор боевой авиации, где технические особенности каждого самолета проработаны до мельчайших деталей. Если говорить на языке аналогий, то этот проект — BeamNG.drive для поклонников авиационной темы. Точнее, не столько поклонников, сколько больших знатоков: симулятор крайне недружелюбен к новичкам. К тому же, никто, кроме самых горячих энтузиастов, не будет готов заплатить десятки тысяч рублей за дополнительные самолеты — авторы оценивают свою работу высоко.

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Arma 3

Наконец, Arma 3 — прежде всего симулятор наземных боевых действий, однако во многих операциях может участвовать и авиация. Тактические истребители, штурмовики, вертолеты, БПЛА: в небе можно вести бой не только против вражеских машин, но и поддерживать наземные отряды. Кроме того, игра неплохо эмулирует взлет и приземление на авианосцах, средства ПВО и другие нюансы реальной боевой авиации.