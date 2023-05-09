80 млн рублей за компьютерную игру: самые дорогие коллекционки в истории

Коллекционные издания видеоигр бывают разными: некоторые предлагают пару маленьких, но приятных бонусов в дополнение к самой игре, тогда как другие стоят совершенно сумасшедших денег — и предлагают не менее сумасшедшие вещи. Рассказываем о пяти самых дорогих коллекционках игр и их содержании.

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Resident Evil 6: Premium Edition — $1300

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Шестая часть Resident Evil вызвала крайне противоречивую реакцию среди геймеров. Давние поклонники серии были недовольны тем, что франшиза окончательно отказалась от элементов survival horror в пользу совершенно безмозглого голливудского экшена. Тем не менее, коллекционная версия игры стала желанным экспонатом в коллекции многих фанатов: в комплект Premium Edition вошла куртка Леона Кеннеди из натуральной кожи. Причем издание настолько редкое, что сейчас его непросто найти даже на вторичных площадках.

Krater $10 000 Victor Edition — $10 000

Сейчас студию Fatshark знают по дилогии Vermintide и недавней Darktide, однако в 2012 году она выпустила Krater: приключенческий экшен о маленьких роботах, покорявших пост-апокалиптическую Швецию. Правда, игра прошла бы совсем незамеченной, если бы не коллекционное издание, стоившее аж $10 000 — тогда эта цифра была рекордной. Victor Edition предлагала игрокам, мягко говоря, неординарный бонус: персональный визит автора Krater Виктора Магнусона, который не только бы привез копию игры лично, но и… Приготовил бы счастливчику ужин. Или просто заказал бы пиццу из ближайшей пиццерии.

Steam

GRID 2: Mono Edition — $188 000

Mono Edition аркадной гонки GRID 2 от Codemasters — одно из самых экстравагантных коллекционных изданий за всю историю индустрии. Почти за двести тысяч долларов заинтересованный геймер мог получить копию игры, консоль PlayStation 3, на которой в нее можно было поиграть, и новенький BAC Mono: настоящий гоночный болид, пригодный для использования на дорогах. Собственный шлем, костюм пилота и визит на завод BAC шли в качестве приятного подарка.

Codemasters

Saints Row IV Super Dangerous Wub Wub Edition — $1 000 000

На пике своей популярности серия Saints Row не стеснялась совершенно абсурдных трюков, и премиальное издание четвертой части — наглядное тому доказательство. «Набор» за один миллион долларов, помимо всего прочего, предлагал счастливому коллекционеру реплику дабстеп-пушки в натуральную величину, полет на космическом челноке Virgin Galactic, неделю отдыха в королевском номере отеля Бурдж-эль-Араб, персональный шоппинг и пластическую операцию. Нашло ли Super Dangerous Wub Wub Edition своего покупателя — вопрос открытый.

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Dying Light Spotlight Edition — $10 000 000

Наконец, Dying Light побила все рекорды благодаря Spotlight Edition. По сути, это издание было эксклюзивным предложением для инвесторов, поскольку оно давало покупателю право поучаствовать в других проектах по мотивам игры. Например, сыграть в несостоявшейся экранизации Dying Light: в состав «коллекционки» входила оплата перелета, личный трейлер на съемочной площадке, курсы актерского мастерства, занятия с профессиональным каскадером, макияж, 10 VIP билетов на будущую премьеру… Но мы так до сих пор и не знаем, решился ли кто-то потратить деньги на Spotlight Edition.