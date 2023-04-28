Sony подтвердила инвесторам скорый релиз «Человека-паука 2»

Sony в своём свежем отчёте подтвердила инвесторам, что релиз «Человека-паука 2» состоится в этом финансовом году.

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Сам год завершится 31 марта 2024 года, но аудитории вряд ли придёт ждать так долго — предполагается, что продолжение приключений Питера Паркера и Майлза Моралеса появится на полках уже этой осенью, на что открыто намекали сами разработчики.

Вероятно, что речь идёт про сентябрь, хотя некоторые считают, что новинка задержится до ноября. Но ожидать переездов в стиле Suicide Squad: Kill The Justice League не стоит — кстати, многие предполагают, что игру по комиксам DC как раз перенесли из-за нового «Паука».

Ранее про сентябрь в качестве месяца выхода упоминал и исполнитель роли Венома, Тони Тодд, а позже артист Юрий Ловенталь (Питер Паркер) рассказал, что уже завершил всю свою работу над сиквелом.