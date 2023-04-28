Игрок GTA Online случайно получил от Rockstar $32 млн

Один пользователь форума Reddit, известный под ником Skraelos, получил неожиданный подарок от разработчиков Grand Theft Auto Online - более $32 млн внутриигровой валюты. Об этом пишет 3DNews.

Все началось с того, что Skraelos потерял $75 тыс., пытаясь купить припасы для своего бункера в игре. В момент оплаты произошел сбой, в результате деньги списались, но товары так и не пришли.

Он обратился в техподдержку, но не ожидал получить такой ответ. Виртуальная сумма, превышающая стоимость самой дорогой платежной карты в игре, была отправлена на его счет.