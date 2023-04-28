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Игрок GTA Online случайно получил от Rockstar $32 млн

Один пользователь форума Reddit, известный под ником Skraelos, получил неожиданный подарок от разработчиков Grand Theft Auto Online - более $32 млн внутриигровой валюты. Об этом пишет 3DNews.

Игрок GTA Online случайно получил от Rockstar $32 млн
© globallookpress.com

Все началось с того, что Skraelos потерял $75 тыс., пытаясь купить припасы для своего бункера в игре. В момент оплаты произошел сбой, в результате деньги списались, но товары так и не пришли.

Он обратился в техподдержку, но не ожидал получить такой ответ. Виртуальная сумма, превышающая стоимость самой дорогой платежной карты в игре, была отправлена на его счет.

Счастливчик пока не планирует использовать деньги, опасаясь, что разработчики могут их списать обратно. Комментаторы на Reddit предположили, что это либо заслуга конкретного работника техподдержки, либо кошки, прошедшейся по клавиатуре хозяина в момент ввода суммы.

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