Русская озвучка для Hogwarts Legacy готова на 70%

«Озвучка игры Hogwarts Legacy записана уже на 70%. Мы подумали, что этот факт порадует вас не меньше, чем очередной выпуск дневников, который, кстати, появится в ближайшее время и продолжит знакомить вас с голосами участвующих актёров. Следите за нашими новостями, и да пребудет с вами… кхм… в общем, да, просто следите за нашими новостями».