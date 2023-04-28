Honkai: Star Rail за сутки загрузили более 20 млн игроков

Новую игру Honkai: Star Rail от студии HoYoverse за первый день после релиза скачали более 20 млн раз — внимание на это обратил аналитик Даниэль Ахмад.

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По этому показателю Star Rail обошла предыдущий крупный проект разработчиков из Китая, Genshin Impact.

Разработчики уже поблагодарили игроков за «фантастические результаты» на релизе. В HoYoverse заявили, что игре удалось возглавить чарты во многих странах и регионах.

30 апреля в 14:30 по московскому времени студия намерена провести дополнительный ивент (трансляция пройдёт на Twitch и YouTube), на котором игроки получат 10 особых звёздных пропусков для прыжков (местных лутбоксов).