$80.51-1.0588.37-1.83

Honkai: Star Rail за сутки загрузили более 20 млн игроков

Новую игру Honkai: Star Rail от студии HoYoverse за первый день после релиза скачали более 20 млн раз — внимание на это обратил аналитик Даниэль Ахмад.

Honkai: Star Rail за сутки загрузили более 20 млн игроков
© Чемпионат.com

По этому показателю Star Rail обошла предыдущий крупный проект разработчиков из Китая, Genshin Impact.

Разработчики уже поблагодарили игроков за «фантастические результаты» на релизе. В HoYoverse заявили, что игре удалось возглавить чарты во многих странах и регионах.

30 апреля в 14:30 по московскому времени студия намерена провести дополнительный ивент (трансляция пройдёт на Twitch и YouTube), на котором игроки получат 10 особых звёздных пропусков для прыжков (местных лутбоксов).

Honkai: Star Rail от создателей Genshin Impact бесплатно доступна на ПК, Android и iOS. Позже игру портируют на PlayStation 4 и 5.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий