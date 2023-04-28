Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас

Star Wars Jedi: Survivor заваливают негативными отзывами из-за плохой оптимизации на ПК, до выхода The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom осталось совсем ничего. А пока предлагаем вам традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store раздают Breathedge: комедийную «выживалку» о незадачливом парне, который оказался потерян в открытом космосе, отвозя гроб любимого дедушки на космические похороны. Чтобы выжить на межпланетной свалке, ему предстоит починить футуристическую «копейку», спасти принцессу, раскрыть мировой заговор и подружиться с бессмертным цыпленком. Breathedge можно бесплатно забрать до 4 мая.

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Помимо этого, в Epic Games Store также можно добавить в библиотеку Poker Club — полноценный симулятор техасского холдема. Игра предлагает проверить свои навыки более чем в 10 турнирных режимах как в одиночной игре, так и в многопользовательской, где обыгрывать предстоит реальных людей. Poker Club также можно забрать до 4 мая.

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Honkai: Star Rail — следующий проект создателей Genshin Impact, и, в принципе, этого уже достаточно чтобы понять, заинтересует вас игра или нет. Однако есть важный нюанс: если Genshin Impact был экшеном в открытом мире, то Star Rail — JRPG с пошаговыми сражениями. Игроку предстоит стать частью экипажа межзвездного поезда, который путешествует по космосу и защищает разные миры от сил тьмы. Примечательно, что игра уже собрала много положительных отзывов от журналистов.

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SCP: Observer — хоррор по вселенной SCP, вдохновленный сериями Five Night at Freddy’s и Observation Duty. Игроку в роли обычного инженера-механика, оказавшегося взаперти, предстоит выжить в подземном бункере фонда: чтобы не подпустить вырвавшиеся на свободу объекты, нужно мониторить камеры наблюдения и вовремя блокировать монстрам пути.

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Наконец, Whisker Witchery — милый стелс-платформер о заколдованной ведьме, которая превратилась в крысу и пытается вернуть себе человеческий облик. Для этого необходимо тайком прокрасться в особняк ведьмы-соперницы, аккуратно обойти противников, решить множество головоломок и вскарабкаться в ведьмин котел. Если вы любите сказочные приключения, то Whisker Witchery стоит внимания.