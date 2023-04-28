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Общий тираж консолей PlayStation превысил 500 млн устройств — это абсолютный рекорд

28 апреля Sony раскрыла актуальные данные о продажах PlayStation 5. Тираж новой консоли превысил 38,4 млн устройств — это отличный результат после двух с половиной лет продаж.

Общий тираж консолей PlayStation превысил 500 млн устройств
© SONY

Однако, что ещё более важно, вместе с этим стало известно, что общий тираж консолей семейства PlayStation преодолели отметку в 500 млн единиц. Это абсолютный рекорд для домашних приставок — к этой цифре Sony шла с декабря 1994 года.

Общий тираж консолей PlayStation

  • PlayStation — 102,5 млн
  • PlayStation 2 — 155 млн
  • PlayStation 3 — 87,4 млн
  • PlayStation 4 — 117 млн
  • PlayStation 5 — 38,4 млн

Стоит отметить, что в список не входят PlayStation Portable и PlayStation Vita — оба устройства являются портативными консолями и учитываются в других категориях подсчёта.

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