Общий тираж консолей PlayStation превысил 500 млн устройств — это абсолютный рекорд
28 апреля Sony раскрыла актуальные данные о продажах PlayStation 5. Тираж новой консоли превысил 38,4 млн устройств — это отличный результат после двух с половиной лет продаж.
Однако, что ещё более важно, вместе с этим стало известно, что общий тираж консолей семейства PlayStation преодолели отметку в 500 млн единиц. Это абсолютный рекорд для домашних приставок — к этой цифре Sony шла с декабря 1994 года.
Общий тираж консолей PlayStation
- PlayStation — 102,5 млн
- PlayStation 2 — 155 млн
- PlayStation 3 — 87,4 млн
- PlayStation 4 — 117 млн
- PlayStation 5 — 38,4 млн
Стоит отметить, что в список не входят PlayStation Portable и PlayStation Vita — оба устройства являются портативными консолями и учитываются в других категориях подсчёта.