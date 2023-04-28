Геймеры разгромили Star Wars Jedi: Survivor из-за плохой оптимизации

Пользователи Steam остались крайне недовольны релизом новой игры по вселенной «Звездных войн», которая получила название Star Wars Jedi: Survivor. Как сообщает портал 3DNews, геймеры жалуются на плохую оптимизацию и оставляют проекту преимущественно плохие отзывы.

Фото: EA EA

В день выхода игры, 28 апреля, Star Wars Jedi: Survivor в Steam имеет «в основном отрицательные» обзоры. Один из пользователей заявил о том, что игра выдает 30 FPS на видеокарте RTX 4080. Другой пошутил, что «даже у NASA эта игра не будет показывать больше 60 кадров в секунду».

При этом о плохой оптимизации Star Wars Jedi: Survivor говорили почти все ранние обзорщики проекта. Разработчики игры из студии Respawn Entertainment утверждали, что к релизу все проблемы по технической части будут исправлены, но, по всей видимости, не сдержали обещание.