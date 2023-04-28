$81.56-0.0790.20+0.06
1 час назад

Геймеры резко раскритиковали новую игру во вселенной «Звездных войн»

Газета.Ru

Пользователи Steam остались крайне недовольны релизом новой игры по вселенной «Звездных войн», которая получила название Star Wars Jedi: Survivor. Как сообщает портал 3DNews, геймеры жалуются на плохую оптимизацию и оставляют проекту преимущественно плохие отзывы.

Геймеры разгромили Star Wars Jedi: Survivor из-за плохой оптимизации
Фото: EAEA

В день выхода игры, 28 апреля, Star Wars Jedi: Survivor в Steam имеет «в основном отрицательные» обзоры. Один из пользователей заявил о том, что игра выдает 30 FPS на видеокарте RTX 4080. Другой пошутил, что «даже у NASA эта игра не будет показывать больше 60 кадров в секунду».

При этом о плохой оптимизации Star Wars Jedi: Survivor говорили почти все ранние обзорщики проекта. Разработчики игры из студии Respawn Entertainment утверждали, что к релизу все проблемы по технической части будут исправлены, но, по всей видимости, не сдержали обещание.

Star Wars Jedi: Survivor — это экшен-адвенчура, прямое продолжение игры Star Wars Jedi: Fallen Order. Релиз игры состоялся 28 апреля 2023 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Игры,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий