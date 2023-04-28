Разработчики игры случайно раскрыли первый планшет от Red Magic

По данным инсайдеров, компания Red Magic, давно известная своими инвестициями в эту область, работает над игровым планшетом.

Ожидается, что анонс девайса состоится уже 10 мая. При этом само существование девайса раскрыла мобильная игра King of Glory. Разработчики проекта представили новый список устройств, совместимых с функцией высокой частоты кадров.

В него вошли уже существующие устройства, такие как Vivo X Fold 2, Vivo Pad 2 и ZTE Axon Pad 5G. Но также там нашлось место и игровому планшету Red Magic также попал в этот список. К сожалению, список не предоставляет дополнительную информацию об устройствах.