$81.56-0.0790.20+0.06

Разработчики мобильной игры случайно раскрыли первый планшет от бренда игровых смартфонов Red Magic

Количество продуктов для геймеров растет с каждым днём: игровые компьютеры, клавиатуры, мыши, телефоны и теперь, похоже, планшеты.

Разработчики игры случайно раскрыли первый планшет от Red Magic
© Ferra.ru

По данным инсайдеров, компания Red Magic, давно известная своими инвестициями в эту область, работает над игровым планшетом.

Ожидается, что анонс девайса состоится уже 10 мая. При этом само существование девайса раскрыла мобильная игра King of Glory. Разработчики проекта представили новый список устройств, совместимых с функцией высокой частоты кадров.

Gizmochina

В него вошли уже существующие устройства, такие как Vivo X Fold 2, Vivo Pad 2 и ZTE Axon Pad 5G. Но также там нашлось место и игровому планшету Red Magic также попал в этот список. К сожалению, список не предоставляет дополнительную информацию об устройствах.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий