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В свежем ролике Genshin Impact показали дендро-персонажа по имени Кавех

Создатели Genshin Impact из miHoYo опубликовали свежий демо-ролик, посвящённый четырёхзвёздочному дендро-персонажу по имени Кавех. Он является знаменитым архитектором и выдающимся выпускником Кшахревара, который использует в бою двуручное оружие.

Новый ролик Genshin Impact посвятили дендро-персонажу Кавеху
© Игромания.ру

«Создание чертежей, моделирование, совершенствование проектов... Это самая изнурительная работа для ума и духа архитектора. Но именно в этом Кавех находит редкие часы покоя, забывая обо всех невзгодах».

Напомним, что Кавех вместе с другим новым героем, пятизвёздочным дендро-персонажем Бай Чжу, стали частью обновления 3.6 «Торжество разума». А совсем скоро, с 2 по 23 мая, пройдут новые события Молитв, во время которых шансы на получения персонажей становятся выше.

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