Valve выпустила обновление настольного клиента Steam

Вместе с этим уведомления Steam стали более информативными и полезными — зелёная кнопка загорается, только если действительно появилось что-то новое), а окно загрузки скриншотов — более отзывчивым (появилась возможность выбрать размер превью изображений, отсортировать их по времени создания и не только). Подробнее о всех нововведениях клиента можно узнать здесь.