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18 минут назад

Valve выпустила свежее обновление настольного клиента Steam

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Компания Valve выпустила свежее обновление бета-версии клиента Steam, для которого была проведена большая работа.

Valve выпустила обновление настольного клиента Steam
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Разработчики кардинально переработали внутриигровой оверлей, представив новую панель инструментов, страницу «Об игре», заметки и возможность закреплять окна для отображения поверх игры.

Вместе с этим уведомления Steam стали более информативными и полезными — зелёная кнопка загорается, только если действительно появилось что-то новое), а окно загрузки скриншотов — более отзывчивым (появилась возможность выбрать размер превью изображений, отсортировать их по времени создания и не только). Подробнее о всех нововведениях клиента можно узнать здесь.

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