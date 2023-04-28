Создатели Elden Ring, Bloodborne и Dark Souls хотят выпускать игры чаще

FromSoftware, создавшая Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring и другие известные игры, надеется в будущем сократить время между релизами новых проектов. Об этом рассказал один из продюсеров студии, Ясухиро Китао.

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Сейчас FromSoftware одновременно работает над Armored Core VI: Fires of Rubicon, которая выходит 25 августа, и дополнением для Elden Ring под названием Shadow of the Erdtree. Кроме того, похоже, что студия также разрабатывает неанонсированную игру с января 2022 года.

По словам Китао, у FromSoftware есть несколько команд, каждая из которых занимается своим проектом. Одновременная разработка нескольких игр практикуется в течение последнего десятилетия — в этом нет ничего необычного. Однако студия хочет направить дополнительные усилия на то, чтобы новые релизы появлялись чаще.