В Fortnite пройдет кроссовер со «Звёздными войнами»

Epic Games анонсировала новый кроссовер Fortnite со «Звёздными войнами», который начнётся 2 мая — вместе с появлением в игре Энакина Скайуокера прямиком из «Мести ситхов».
Вполне возможно, что скин Энакина — это не единственный приятный сюрприз, который ожидается игроков в мае. На это намекают изображённые на арте Звёздные разрушители и многообещающее «присоединяйтесь к приключению, которое начинается 2 мая». Напомним также, что уже 4 мая состоится день «Звёздных войн».
Не так давно, кстати, в Fortnite стартовал кроссовер с «Атакой на титанов», а в будущем игроков может ожидать очередная коллаборация с «Доктором Кто» — ранее в сети появились соответствующие намёки.