В Fortnite пройдет кроссовер со «Звёздными войнами»

Epic Games анонсировала новый кроссовер Fortnite со «Звёздными войнами», который начнётся 2 мая — вместе с появлением в игре Энакина Скайуокера прямиком из «Мести ситхов».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Вполне возможно, что скин Энакина — это не единственный приятный сюрприз, который ожидается игроков в мае. На это намекают изображённые на арте Звёздные разрушители и многообещающее «присоединяйтесь к приключению, которое начинается 2 мая». Напомним также, что уже 4 мая состоится день «Звёздных войн».