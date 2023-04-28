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44 минуты назад

Epic Games объявила о новом кроссовере Fortnite со «Звёздными войнами» в мае

Игромания.руиещё 1

Epic Games анонсировала новый кроссовер Fortnite со «Звёздными войнами», который начнётся 2 мая — вместе с появлением в игре Энакина Скайуокера прямиком из «Мести ситхов».

В Fortnite пройдет кроссовер со «Звёздными войнами»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Вполне возможно, что скин Энакина — это не единственный приятный сюрприз, который ожидается игроков в мае. На это намекают изображённые на арте Звёздные разрушители и многообещающее «присоединяйтесь к приключению, которое начинается 2 мая». Напомним также, что уже 4 мая состоится день «Звёздных войн».

Не так давно, кстати, в Fortnite стартовал кроссовер с «Атакой на титанов», а в будущем игроков может ожидать очередная коллаборация с «Доктором Кто» — ранее в сети появились соответствующие намёки.

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