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33 минуты назад

Occupy Mars: The Game выходит в ранний доступ 10 мая

Игромания.ру

Польская студия Pyramid Games наконец назвала дату премьеры симулятора марсианской колонии Occupy Mars. Игра выходит в ранний доступ 10 мая, она появится одновременно в Steam, Epic Games Store и GOG.

Occupy Mars: The Game выйдет в ранний доступ 10 мая
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Для поклонников игры разработчики приготовили набор Occupy Mars: Supporter Pack, его можно будет купить после премьеры. В него включены саундтрек, артбук и другой художественный контент.

Пока что команда определяется с тем, какой контент будет доступен игрокам на момент выхода в ранний доступ. Подробности мы услышим в ближайшие дни. А в будущие обновления игры будут включены все недостающие функции.

Игроки Occupy Mars попадут в марсианскую песочницу и смогут заняться колонизацией планеты. Разработчики обещают, что мы столкнёмся с реальными проблемами, которые ждут колонистов.

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