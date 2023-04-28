Occupy Mars: The Game выйдет в ранний доступ 10 мая

Польская студия Pyramid Games наконец назвала дату премьеры симулятора марсианской колонии Occupy Mars. Игра выходит в ранний доступ 10 мая, она появится одновременно в Steam, Epic Games Store и GOG.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Для поклонников игры разработчики приготовили набор Occupy Mars: Supporter Pack, его можно будет купить после премьеры. В него включены саундтрек, артбук и другой художественный контент.

Пока что команда определяется с тем, какой контент будет доступен игрокам на момент выхода в ранний доступ. Подробности мы услышим в ближайшие дни. А в будущие обновления игры будут включены все недостающие функции.