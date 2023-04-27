$81.56-0.0790.20+0.06
18 минут назад

У NVIDIA нашли переизбыток чипов для RTX 40XX на складах. Ждём удешевления видеокарт

Ferra.ru

Недавно в сети появились слухи о том, что NVIDIA урезала производство видеокарт RTX 4070 из-за неудовлетворительных продаж.

У NVIDIA нашли переизбыток чипов для RTX 40XX на складах
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В связи с этим, к слову, компания разрешила своим партнёрам снижать цены на новинку. Судя по всему, причиной такого решения является избыток чипов на складах NVIDIA.

По данным наших коллег сразу из двух изданий — Wccftech и MyDrivers — у IT-гиганта самые большие складские запасы чипов среди всех крупных клиентов тайваньского производителя TSMC.

Сообщается, что нынешних запасов компании хватит на 220 дней, что значительно превышает средний показатель по отрасли в 92 дня.

Ситуация ещё осложняется и массовым снижением интереса к комплектующим для компьютеров вместе с отсутствием спроса на видеокарты со стороны майнеров.

При этом NVIDIA не может удержать GPU до лучших времён из-за ухудшения экономической ситуации и растущей инфляции.

В результате компания вынуждена сокращать производство и поставки видеокарт поколения Ada Lovelace, одновременно стимулируя спрос с помощью скидок и различных маркетинговых акций. Это и станет причиной снижения цен на новейшие адаптеры.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий