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Team Spirit вышла на третье место в группе на Berlin Major 2023 по Dota 2

Состав Team Spirit по Dota 2 уверенно победил beastcoast из Перу и занимает место в топ-4 после трёх дней групповой стадии ESL One Berlin Major 2023.

Team Spirit вышла на третье место в группе на Berlin Major 2023 по Dota 2
© WEPLAY

Пятёрка Ярослава Miposhka Найдёнова всё ещё не проиграла ни одного матча на турнире и имеет хорошие шансы выйти в верхнюю сетку плей-офф. Туда проходят четыре лучшие команды из каждой группы, ещё по две сыграют в нижней сетке.

В параллельной группе А обе российских команды идут без поражений: 9 Pandas и BetBoom Team занимают второе и третье места соответственно.

ESL One Berlin Major 2023 — главный турнир весны по Dota 2. Это первый крупный турнир после выхода глобального обновления «Новые горизонты», которое вышло неделю назад. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.

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