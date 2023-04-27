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Новый баг в Dota 2 позволяет моментально переносить предметы в инвентарь без курьера

За неделю после выхода обновления «Новые горизонты» в Dota 2 пользователи обнаружили сотни багов, в том числе и достаточно важных для игрового процесса.

Новый баг в Dota 2 позволяет моментально переносить предметы в инвентарь без курьера
© Чемпионат.com

К примеру, в патче 7.33 появилась некая игровая ошибка, которая позволяет моментально переносить предметы к себе инвентарь, не перемещаясь на фонтан и не используя курьера.

Видео доступно на YouTube-канале Finargot. Права на видео принадлежат Finargot.

Ранее в Dota 2 появился баг, который позволяет убить чужой фонтан, чтобы противники не смогли восстанавливать здоровье и ману.

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