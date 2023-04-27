Новый баг в Dota 2 позволяет моментально переносить предметы в инвентарь без курьера

Внимание на это обратил видеоблогер Дмитрий Finargot Плюснин. Он выяснил, что если держать одну из частей сборного предмета и токен нейтрального предмета у себя инвентаре, при выборе «нейтралки» все остальные части артефакта (конечно, если они куплены) перенесутся в инвентарь игрока.