Новый баг в Dota 2 позволяет моментально переносить предметы в инвентарь без курьера
За неделю после выхода обновления «Новые горизонты» в Dota 2 пользователи обнаружили сотни багов, в том числе и достаточно важных для игрового процесса.
К примеру, в патче 7.33 появилась некая игровая ошибка, которая позволяет моментально переносить предметы к себе инвентарь, не перемещаясь на фонтан и не используя курьера.
Видео доступно на YouTube-канале Finargot. Права на видео принадлежат Finargot.
Ранее в Dota 2 появился баг, который позволяет убить чужой фонтан, чтобы противники не смогли восстанавливать здоровье и ману.