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17 минут назад

Armored Core 6 от создателей Dark Souls и Elden Ring выйдет в России

Чемпионат.com

27 апреля FromSoftware выпустила первый геймплейный трейлер Armored Core 6: Fires of Rubicon. Вместе с этим авторы назвали дату выхода игры — проект от создателей Dark Souls и Elden Ring поступит в продажу 25 августа с русскими субтитрами и озвучкой на английском языке.

Armored Core 6 от создателей Dark Souls и Elden Ring выйдет в России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Игра будет доступна и в России — стоимость Armored Core 6 в Steam составляет 2399 рублей. В турецком PlayStation новинка обойдётся в 1049 лир (примерно в 4500 рублей), в Казахстане — 17 999 тенге.

Armored Core 6: Fires of Rubicon — новая часть культовой серии в жанре меха, которая почерпнёт многое из прошлых игр студии. Разработчики заявили, что новинка понравится в том числе и новичкам, однако ветераны серии также не останутся без внимания.

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