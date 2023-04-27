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Бесплатный экшен Warframe получил крупнейшее обновление «Парадокс Дувири»

Бесплатная Warframe получила свежее обновление «Парадокс Дувири», которое стало самым масштабным за всю историю игры. В честь этого авторы поделились трейлером игрового процесса, а также музыкальным роликом.

Бесплатный экшен Warframe получил крупное обновление
© Игромания.ру

Дувири – это опасное место: закрученная сеть островов, которые смещаются и меняются в угоду капризам короля Доминуса Тракса. Его эмоции влияют на окружающую среду и погоду. Игрокам предстоит столкнуться с охраной тирана и гигантским чудовищем, спустившемся с небес.

Сюжет расскажет о скитальце, который будет вынужден управлять судьбой мира в Новой войне. Из особенностей выделяют погодные циклы, в зависимости от которых меняется поведение врагов. Помочь на тяжёлом пути смогут новые навыки, виды оружия и предметы кастомизации, а передвигаться по миру можно будет с помощью кайта. С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте игры.

В музыкальном ролике можно увидеть жуткие, но завораживающие пейзажи Дувири. Стихотворение на фоне рассказывает о «проклятии» и «вечном видении».

MMO-экшен Warframe доступен на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Ранее авторы игры анонсировали свой новый проект в фэнтезийном сеттинге.

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