Бесплатный экшен Warframe получил крупное обновление

Бесплатная Warframe получила свежее обновление «Парадокс Дувири», которое стало самым масштабным за всю историю игры. В честь этого авторы поделились трейлером игрового процесса, а также музыкальным роликом.

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Дувири – это опасное место: закрученная сеть островов, которые смещаются и меняются в угоду капризам короля Доминуса Тракса. Его эмоции влияют на окружающую среду и погоду. Игрокам предстоит столкнуться с охраной тирана и гигантским чудовищем, спустившемся с небес.

Сюжет расскажет о скитальце, который будет вынужден управлять судьбой мира в Новой войне. Из особенностей выделяют погодные циклы, в зависимости от которых меняется поведение врагов. Помочь на тяжёлом пути смогут новые навыки, виды оружия и предметы кастомизации, а передвигаться по миру можно будет с помощью кайта. С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте игры.

В музыкальном ролике можно увидеть жуткие, но завораживающие пейзажи Дувири. Стихотворение на фоне рассказывает о «проклятии» и «вечном видении».