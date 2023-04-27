В Minecraft пройдёт первомайская онлайн-демонстрация у памятника Жириновскому

В России не рекомендуется проводить демонстрации, посвящённые 1 мая. Но эти ограничения не распространяются на виртуальную реальность. Поэтому приглашаю всех однопартийцев и наших сторонников в 12:00 по московскому времени на первомайскую online-демонстрацию.