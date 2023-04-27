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В разработке находятся новые игры по Totally Spies! и «Инспектору Гаджету»

Студия Microids анонсировала две новые игры, которые создают по мотивам мультсериалов Totally Spies! и «Инспектор Гаджет».

Анонсированы две игры по Totally Spies! и «Инспектору Гаджету»
© Игромания.ру

Деталей о первой новинке меньше — её разрабатывают для консолей и PC, а релиз намечен на 2024 год. Тогда же выйдут и новые эпизоды анимационного приключения трёх шпионок, которыми, похоже, и нужно будет управлять в игре.

Авторы ещё упоминают «инновационные» геймплейные механики, однако о чём идёт речь — непонятно, а название приключения тоже огласят позже.

Новинка про необычного инспектора же получила заголовок Inspector Gadget - Mad Time Party — она выйдет уже осенью на Nintendo Switch, PC и PlayStation. Это кооперативное приключение, которое поддерживает до четырёх игроков — им в роли знакомых персонажей предстоит бороться со злодеями.

По сюжету, Инспектор с помощью машины времени пытался победить негодяя Доктора Кло, но всё пошло не по плану. Устройство сломалось, а предки героя оказались в настоящем — и теперь протагонисту с помощниками нужно будет исправить ситуацию.

В процессе придётся проходить различные мини-игры (всего 16) и испытания, чтобы достичь успеха. Игра будет поддерживать как формат приключения, так и мультиплеерный режим.

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