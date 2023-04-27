Что надо знать перед игрой в Honkai: Star Rail - советы новичкам

Honkai: Star Rail многое позаимствовала у Genshin Impact, включая значительную часть механик прогрессии. Развитие команды персонажей — крайне важная вещь, если вы хотите выжить в сложнейших пошаговых сражениях. Портал PC Gamer собрал восемь полезных советов новичкам, которые только начинают свой путь в Star Rail.

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Выполняйте ежедневные тренировки

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Прокачка уровня Первопроходца — одна из самых важных вещей в Star Rail, т.к. именно она открывает новые задания и активности, а также повышает уровень мира. Лучший способ зарабатывать опыт — это выполнять ежедневные задачи, отмеченные в путеводителе. Каждая выполненная цель награждает очками, которые можно будет обменять на ценные призы, в том числе до 1000 опыта Первопроходца в день.

Проходите дополнительные активности

The Forgotten Hall — эквивалент Витой бездны из Genshin Impact, который награждает за прохождение испытаний премиумной валютой. Однако Simulated Universe — совсем другой разговор. Эта активность подразумевает элементы roguelike, многоэтапные миры и битвы на пути к финальному боссу. Каждое завершение такого мира приносит опыт Первопроходца, Звездный нефрит и уникальную валюту. Кроме того, в Simulated Universe можно выбить специальные наборы реликвий, которые сделают персонажей еще сильнее.

Прокачивайте дополнительных персонажей

Конечно, в начале игры вам не стоит слишком сильно распылять ресурсы, но из-за того, как работает система уязвимостей, некоторые битвы будут гораздо тяжелее, если вы не прибережете персонажа с подходящим типом урона. Если вы твердо намерены пройти Simulated Universe, то, например, вам наверняка пригодится электрический герой. Но не стоит заранее прокачивать случайных персонажей. Придержите ресурсы на случай, если вы наткнетесь на босса и вам срочно понадобится определенная стихия.

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Пользуйтесь авто-битвами

Одной из худших вещей в Genshin Impact был вынужденный фарм одних и тех же сражений ради ресурсов, но есть хорошие новости: Star Rail предлагает пропустить рутину при помощи автоматических битв. Это значит, что вы сможете фармить свою ежедневную норму опыта Первопроходца, не скучая от знакомого контента. Чтобы активировать авто-битву, просто нажмите на символ песочных часов в правом верхнем углу экрана.

Изучите навыки своих персонажей

Пошаговые сражения в Star Rail завязаны на безупречное владение навыками персонажей. Многие из них идеально сочетаются друг с другом, поэтому важно понимать, как работает каждый из них. Помимо этого, знание способностей поможет вам решить, кого прокачивать в первую очередь. Чтобы увидеть способности вашей команды, откройте страницу персонажей и перейдите на вкладку навыков.

Используйте техники вне сражений

Каждый персонаж в Star Rail имеет уникальную технику, которой он может пользоваться вне сражений. Некоторые накладывают бафф на команду перед началом боя, другие предварительно атакуют противника для бонусов в первом раунде сражения. Редкие персонажи, вроде Зеле, могут становиться невидимыми, что позволяет вообще пропустить бои. Исследуемые локации полны канистр, которые перезаряжают потраченные заряды техник, поэтому не бойтесь использовать их.

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Не забывайте забирать награды за ежедневный логин

На HoYoLab, социальном хабе игр HoYoverse, есть страница, где можно забирать награды за ежедневный онлайн. Регулярно заходите на сайт, чтобы получать их: например, за первые три дня вы можете получить порцию Звездного нефрита.

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